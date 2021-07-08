Индейка болоньезе: диетический вариант мясного соуса для любого гарнира

Опять ломаете голову, что же приготовить на обед или ужин? Мы знаем, как разнообразить ваш рацион – ловите необычный рецепт болоньезе. Блюдо точно понравится тем, кто на диете.

Вы все еще думаете, что похудеть можно, питаясь только невкусной едой? Нутрициолог Надежда Пахирко не устает доказывать обратное, адаптируя различные рецепты. На этот раз специалист рассказала, как приготовить болоньезе, но заменив традиционную говядину в составе этого мясного соуса индейкой. Так блюдо получается полезнее и диетическое, но сохраняет тот же вкус, за который его все любят.

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Индейка болоньезе: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Филе индейки – 300 граммов;

Помидоры – 300 граммов;

Перец – 300 граммов;

Лук – 150 граммов;

Уксус 9% – 10 миллилитров;

Соль, специи – по вкусу.

Способ приготовления

Филе индейки перемелите в фарш. Помидоры измельчить в пюре, а лук и перец мелко порежьте. Все поместите в сковороду и тушите примерно 20 минут под крышкой на медленном огне. Для заправки смешайте уксус с небольшим количеством воды, добавьте соль и специи. Вылейте заправку в сковороду и готовить еще 15 минут.

Подавать можно как с макаронами, так и с другими гарнирами.

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