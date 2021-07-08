Індичка болоньєзе: дієтичний варіант м'ясного соусу для будь-якого гарніру

Знову думаєте, що ж приготувати на обід чи вечерю? Ми знаємо, як урізноманітнити ваш раціон – ловіть незвичайний рецепт болоньєзе. Страва точно сподобається тим, хто на дієті.

Ви все ще думаєте, що схуднути можна, харчуючись лише несмачною їжею? Нутриціологиня Надія Пахірко не втомлюється доводити протилежне, адаптовуючи різні рецепти. На цей раз фахівець розповіла, як приготувати болоньєзе, але замінивши традиційну яловичину в складі цього м'ясного соусу індичкою. Так страва виходить кориснішою та дієтичнішою, але зберігає той самий смак, за який її всі люблять.

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Індичка болоньєзе: покроковий рецепт

Інгредієнти

Філе індички – 300 грамів;

Помідори – 300 грамів;

Перець – 300 грамів;

Цибуля – 150 грамів;

Оцет 9% – 10 мілілітрів;

Сіль, спеції – на смак.

Спосіб приготування

Філе індички перемеліть у фарш. Помідори подрібніть у пюре, а цибулю і перець дрібно поріжте. Усе помістіть у сковороду і тушкуйте приблизно 20 хвилин під кришкою на повільному вогні. Для заправки змішайте оцет з невеликою кількістю води, додайте сіль і спеції. Вилийте заправку в сковороду і готувати ще 15 хвилин.

Подавати можна як з макаронами, так й з іншими гарнірами.

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