Идеальные холодные напитки для лета: что пить в жару тем, кто худеет

В летние месяцы, когда за окном жара, пить хочется еще сильнее. Конечно же, идеальным вариантом является вода.

Однако, когда хочется себя побаловать, можно разнообразить день и другими напитками. Лучшие из них для теплого времени года назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Летом хочется что-то выпить холодное, но все, что можно найти из коктейлей/напитков, обычно с сахаром и нам с вами не подходит. Со временем индустрия развивается и поэтому у нас с вами тоже появился выбор,

– отметила Усенко.

Лучшие холодные напитки для тех, кто правильно питается

Кофе-тоник – это кофе с холодной газированной водой без сахара и со льдом. По словам Ольги Усенко, этот напиток абсолютно безвреден для фигуры.

– это кофе с холодной газированной водой без сахара и со льдом. По словам Ольги Усенко, этот напиток абсолютно безвреден для фигуры. Капучино айс на растительном молоке без сахара. Этот вариант может считаться перекусом.

на растительном молоке без сахара. Этот вариант может считаться перекусом. Капуоранж – напиток, который состоит их эспрессо, апельсинового фреш и льда. При желании можно добавить минеральную воду без сахара.

Напитки с сахаром или сиропом не подойдут тем, кто худеет / Фото Pixabay

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Матча латте со льдом – зеленый напиток, который является отличной альтернативой кофе. Он отлично тонизирует и бодрит.

– зеленый напиток, который является отличной альтернативой кофе. Он отлично тонизирует и бодрит. Американо со льдом.

Все напитки (кроме воды) нужно учитывать в калорийности за день.

На этом варианты заканчиваются. Все, что с сиропами и сахаром, и даже на обычном молоке, может помешать на этапе похудения. Помним, что если напиток с молоком/фрешем, то это уже не жидкость, а еда. И если выпить два таких за день – это будет два перекуса,

– пояснила нутрициолог.