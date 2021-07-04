Идеальные холодные напитки для лета: что пить в жару тем, кто худеет
Источник:Инстаграм Ольги Усенко
В летние месяцы, когда за окном жара, пить хочется еще сильнее. Конечно же, идеальным вариантом является вода.
Однако, когда хочется себя побаловать, можно разнообразить день и другими напитками. Лучшие из них для теплого времени года назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Летом хочется что-то выпить холодное, но все, что можно найти из коктейлей/напитков, обычно с сахаром и нам с вами не подходит. Со временем индустрия развивается и поэтому у нас с вами тоже появился выбор,
– отметила Усенко.
Лучшие холодные напитки для тех, кто правильно питается
- Кофе-тоник – это кофе с холодной газированной водой без сахара и со льдом. По словам Ольги Усенко, этот напиток абсолютно безвреден для фигуры.
- Капучино айс на растительном молоке без сахара. Этот вариант может считаться перекусом.
- Капуоранж – напиток, который состоит их эспрессо, апельсинового фреш и льда. При желании можно добавить минеральную воду без сахара.
Напитки с сахаром или сиропом не подойдут тем, кто худеет / Фото Pixabay
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- Матча латте со льдом – зеленый напиток, который является отличной альтернативой кофе. Он отлично тонизирует и бодрит.
- Американо со льдом.
На этом варианты заканчиваются. Все, что с сиропами и сахаром, и даже на обычном молоке, может помешать на этапе похудения. Помним, что если напиток с молоком/фрешем, то это уже не жидкость, а еда. И если выпить два таких за день – это будет два перекуса,
– пояснила нутрициолог.