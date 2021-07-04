Ідеальні холодні напої для літа: що пити в спеку тим, хто худне

У літні місяці, коли за вікном спека, пити хочеться ще сильніше. Звичайно ж, ідеальним варіантом є вода.

Однак, коли хочеться себе побалувати, можна урізноманітнити день й іншими напоями. Кращі з них для теплої пори року назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Влітку хочеться щось випити холодне, але все, що можна знайти з коктейлів/напоїв, зазвичай з цукром і нам з вами не підходить. Індустрія розвивається, і тому у нас з вами теж з'явився вибір,

– зазначила Усенко.

Кращі холодні напої для тих, хто правильно харчується

Кава-тонік – це кава з холодною газованою водою без цукру і з льодом. За словами Ольги Усенко, цей напій абсолютно нешкідливий для фігури.

– це кава з холодною газованою водою без цукру і з льодом. За словами Ольги Усенко, цей напій абсолютно нешкідливий для фігури. Капучино айс на рослинному молоці без цукру. Цей варіант може вважатися перекусом.

на рослинному молоці без цукру. Цей варіант може вважатися перекусом. Капуоранж – напій, який складається їх еспресо, апельсинового фреш і льоду. За бажання можна додати мінеральну воду без цукру.

Напої з цукром або сиропом не підійдуть тим, хто худне / Фото Pixabay

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Матча латте з льодом – зелений напій, який є чудовою альтернативою кави. Він відмінно тонізує й бадьорить.

– зелений напій, який є чудовою альтернативою кави. Він відмінно тонізує й бадьорить. Американо з льодом.

Всі напої (крім води) потрібно враховувати у калорійності за день.

На цьому варіанти закінчуються. Все, що з сиропами і цукром, і навіть на звичайному молоці, може зашкодити схудненню. Пам'ятаємо, що якщо напій з молоком/фрешем, то це вже не рідина, а їжа. І якщо випити два таких за день – це буде два перекуси,

– пояснила нутриціологиня.