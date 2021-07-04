Ідеальні холодні напої для літа: що пити в спеку тим, хто худне
Джерело:Інстаграм Ольги Усенко
У літні місяці, коли за вікном спека, пити хочеться ще сильніше. Звичайно ж, ідеальним варіантом є вода.
Однак, коли хочеться себе побалувати, можна урізноманітнити день й іншими напоями. Кращі з них для теплої пори року назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
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Влітку хочеться щось випити холодне, але все, що можна знайти з коктейлів/напоїв, зазвичай з цукром і нам з вами не підходить. Індустрія розвивається, і тому у нас з вами теж з'явився вибір,
– зазначила Усенко.
Кращі холодні напої для тих, хто правильно харчується
- Кава-тонік – це кава з холодною газованою водою без цукру і з льодом. За словами Ольги Усенко, цей напій абсолютно нешкідливий для фігури.
- Капучино айс на рослинному молоці без цукру. Цей варіант може вважатися перекусом.
- Капуоранж – напій, який складається їх еспресо, апельсинового фреш і льоду. За бажання можна додати мінеральну воду без цукру.
Напої з цукром або сиропом не підійдуть тим, хто худне / Фото Pixabay
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- Матча латте з льодом – зелений напій, який є чудовою альтернативою кави. Він відмінно тонізує й бадьорить.
- Американо з льодом.
На цьому варіанти закінчуються. Все, що з сиропами і цукром, і навіть на звичайному молоці, може зашкодити схудненню. Пам'ятаємо, що якщо напій з молоком/фрешем, то це вже не рідина, а їжа. І якщо випити два таких за день – це буде два перекуси,
– пояснила нутриціологиня.