Идеальное блюдо на выходные: как приготовить быстро и вкусно

9 июля 2021 , 20:07
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Источник:

Инстаграм Марины Боржемской

На выходных всегда хочется побаловать семью чем-то особенным. Старые рецепты надоедают, и хозяйки ищут что-то новенькое.

Одним из вкусных блюд являются баклажаны с грибами. Рецептом поделилась известная фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Фаршированные баклажаны с грибами

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 – 2 штуки.
  • Лук – 2 штуки.
  • Грибы – 200 грамм.
  • Сыр – 20 грамм.
  • Моцарелла – 30 грамм.
  • Оливковое масло – 1 столовая ложка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

Вкусное блюдо из баклажанов станет отличным вариантом для всей семьи / Фото Pixabay

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Как приготовить: 

  • Баклажаны разрезаем пополам и вынимаем мякоть. Солим и оставляем на 15 минут.
  • Лук измельчаем и обжариваем на оливковом масле.
  • К луку добавляем грибы, измельченную мякоть баклажанов. Солим и перчим.
  • Лодочки из баклажанов промываем водой и начиняем грибами.
  • Отправляем в духовке на 30 минут при температуре 180 градусов.
  • Посыпаем лодочки сыром, моцареллой и запекаем еще 10 минут.
  • Украшаем блюдо зеленью, огурцами или другими овощами на свой вкус.

 

Автор: Наталя Бережна