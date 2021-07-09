Идеальное блюдо на выходные: как приготовить быстро и вкусно
9 июля 2021 , 20:07Читати новину українською
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
На выходных всегда хочется побаловать семью чем-то особенным. Старые рецепты надоедают, и хозяйки ищут что-то новенькое.
Одним из вкусных блюд являются баклажаны с грибами. Рецептом поделилась известная фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Фаршированные баклажаны с грибами
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 – 2 штуки.
- Лук – 2 штуки.
- Грибы – 200 грамм.
- Сыр – 20 грамм.
- Моцарелла – 30 грамм.
- Оливковое масло – 1 столовая ложка.
- Соль – по вкусу.
- Перец – по вкусу.
Вкусное блюдо из баклажанов станет отличным вариантом для всей семьи / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Баклажаны разрезаем пополам и вынимаем мякоть. Солим и оставляем на 15 минут.
- Лук измельчаем и обжариваем на оливковом масле.
- К луку добавляем грибы, измельченную мякоть баклажанов. Солим и перчим.
- Лодочки из баклажанов промываем водой и начиняем грибами.
- Отправляем в духовке на 30 минут при температуре 180 градусов.
- Посыпаем лодочки сыром, моцареллой и запекаем еще 10 минут.
- Украшаем блюдо зеленью, огурцами или другими овощами на свой вкус.