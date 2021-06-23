Домашняя тренировка для новичков: комплекс простых упражнений с минимальной нагрузкой

Главное правило тренировок дома – это получать удовольствие от выполнения упражнений. В конце концов, физические нагрузки – это не только инструмент для похудения или для набора мышечной массы, но и отличный способ борьбы со стрессом. Рассказываем на Актив 24, как заниматься новичкам в домашних условиях.

Как говорит тренер Кирилл Торос, если вы только начинаете тренироваться дома, то комплекс упражнений должен быть очень простым и не нагружать ваши суставы. Работать нужно с минимальным весом и стараться укреплять все крупные мышцы и мышцы кора.

К слову Активное восстановление мышц после тренировки: этот способ помогает быстрее вернуть силы

Тренировка в домашних условиях для новичков

"Стульчик" 30 секунд;

Поворот корпуса: 20 повторений;

Планка с колен: 20 повторений;

Подъем рук: 20 повторений;

Все упражнения делайте 3 круга. Отдых между подходами – 60 секунд. Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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