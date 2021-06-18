Домашний хумус из нута: пошаговый рецепт легкого перекуса

18 июня 2021 , 09:31
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Источник:

инстаграм Наталии Макиенко

Если еще не пробовали бобовые этого сезона – начните с хумуса. Этот ароматный, пряный соус, приготовленный на основе пюре из турецкого гороха, намазывают на хлеб, в него обмакивают овощи, его используют как соус в других блюдах. Ловите рецепт универсальной закуски.

Как пишет диетолог Наталья Макиенко, бобовые эффективно снижают "плохой" холестерин и нормализуют уровень сахара. Летом особенно популярны нут и белая фасоль. А чтобы было вкуснее, специалист посоветовала приготовить хумус.

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Ученые рекомендуют съедать 1,5 стакана бобовых в неделю, то есть 3 столовые ложки хумуса в день. Это поможет вам оставаться стройными.

Хумус из нута: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 2 – 3 порции

  • нут (можно заменить на фасоль или чечевицу) – 1,5 стакана;
  • кунжутная паста – 2 – 3 столовые ложки (можно использовать кунжутное масло или сам кунжут);
  • сок лимона – 1 столовая ложка;
  • чеснок – 2 – 3 зубчика;
  • масло оливковое нерафинированное – 1 – 2 столовые ложки;
  • соль – 0,5 чайной ложки;
  • вода – 0,5 стакана;
  • зелень по вкусу;
  • хлебцы / подсушенный хлеб – 150 – 200 граммов.

Как приготовить хумус

  1. Нут промойте и оставьте замачиваться на ночь.
  2. Утром слейте воду, промойте нут и отварите до готовности на среднем огне, пока не станет мягким (минут 30 – 35).
  3. Смешайте нарезанный чеснок, соль, кунжутную пасту и лимонный сок. Все переблендеруйте (можно растереть в ступке).
  4. Добавьте в блендер отварной нут и 0,5 стакана воды и снова превратите все в однородную массу.

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При подаче намазывайте хумус на хлебцы, можно добавить овощей и зелень. Хумус также хорошо сочетать с хлебом или коричневым рисом.

 

Автор: Назарій Сорока