Домашний хумус из нута: пошаговый рецепт легкого перекуса

Если еще не пробовали бобовые этого сезона – начните с хумуса. Этот ароматный, пряный соус, приготовленный на основе пюре из турецкого гороха, намазывают на хлеб, в него обмакивают овощи, его используют как соус в других блюдах. Ловите рецепт универсальной закуски.

Как пишет диетолог Наталья Макиенко, бобовые эффективно снижают "плохой" холестерин и нормализуют уровень сахара. Летом особенно популярны нут и белая фасоль. А чтобы было вкуснее, специалист посоветовала приготовить хумус.

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Хумус из нута: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 2 – 3 порции

нут (можно заменить на фасоль или чечевицу) – 1,5 стакана;

кунжутная паста – 2 – 3 столовые ложки (можно использовать кунжутное масло или сам кунжут);

сок лимона – 1 столовая ложка;

чеснок – 2 – 3 зубчика;

масло оливковое нерафинированное – 1 – 2 столовые ложки;

соль – 0,5 чайной ложки;

вода – 0,5 стакана;

зелень по вкусу;

хлебцы / подсушенный хлеб – 150 – 200 граммов.

Как приготовить хумус

Нут промойте и оставьте замачиваться на ночь. Утром слейте воду, промойте нут и отварите до готовности на среднем огне, пока не станет мягким (минут 30 – 35). Смешайте нарезанный чеснок, соль, кунжутную пасту и лимонный сок. Все переблендеруйте (можно растереть в ступке). Добавьте в блендер отварной нут и 0,5 стакана воды и снова превратите все в однородную массу.

Ученые рекомендуют съедать 1,5 стакана бобовых в неделю, то есть 3 столовые ложки хумуса в день. Это поможет вам оставаться стройными.

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При подаче намазывайте хумус на хлебцы, можно добавить овощей и зелень. Хумус также хорошо сочетать с хлебом или коричневым рисом.