Домашній хумус з нуту: покроковий рецепт легкого перекусу

Якщо ще не пробували бобові цього сезону – почніть з хумусу. Цей ароматний, пряний соус, приготований на основі пюре з турецького гороху, намазують на хліб, в нього умочують овочі, його використовують як соус в інших стравах. Ловіть рецепт універсальної закуски.

Як пише дієтологиня Наталя Макієнко, бобові ефективно знижують "поганий" холестерин та нормалізують рівень цукру. Влітку особливо популярні нут та біла квасоля. А щоб було смачніше, фахівець порадила приготувати хумус.

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Хумус з нуту: покроковий рецепт

Інгредієнти на 2 – 3 порції

нут (можна замінити на квасолю або сочевицю) – 1,5 склянки;

кунжутова паста – 2 – 3 столові ложки (можна використовувати кунжутну олію або й сам кунжут);

сік лимона – 1 столова ложка;

часник – 2 – 3 зубчики;

олія оливкова нерафінована – 1 – 2 столові ложки;

сіль – 0,5 чайної ложки;

вода – 0,5 склянки;

зелень на смак

хлібці / підсушений хліб – 150 – 200 грамів.

Як приготувати хумус

Нут промийте і залиште замочуватися на ніч. Вранці злийте воду, промийте нут і відваріть до готовності на середньому вогні, поки не стане м'яким (хвилин 30 – 35). Змішайте нарізаний часник, сіль, кунжутну пасту і лимонний сік. Усе переблендеруйте (можна також розтерти в ступці). Додайте у блендер відварений нут і 0,5 склянки води і знову перетворіть усе в однорідну масу.

Науковці рекомендують з'їдати 1,5 склянки бобових на тиждень, тобто 3 столові ложки хумусу в день. Це допоможе вам залишатися стрункими.

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При подачі намазуйте хумус на хлібці, можна додати овочів і зелень. Хумус також добре поєднувати з хлібом або коричневим рисом.