До или после тренировки: когда лучше есть
Источник:Инстаграм Марины Боржемской
У людей, которые занимаются спортом, часто возникает вопрос: когда же лучше есть? Многие считают, что это следует делать до тренировки, другие – в корне не согласны.
Физическая активность на пустой желудок – плохой вариант. О том, когда же лучше питаться, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Когда лучше есть
Сразу перед тренировкой лучше отказаться от пищи, так как активность пищеварительных органов будет отвлекать от физической активности,
– отметила Марина Боржемская.
При этом она пояснила, что тренироваться на пустой желудок – плохая идея. Поэтому тем, кто занимается спортом, следует поесть в течение 8 часов. Это активирует метаболизм и обменные процессы будут идти быстрее.
Не следует тренироваться с чувством голода / Фото Pixabay
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Что важно знать
По словам фитнес-тренера, важно ежедневно следить за нормой калорий. У каждого человека она своя.
Если питание будет ущербным, организм приостановит скорость обмена веществ, чтобы восстановить баланс энергозатрат и компенсировать недостаток потребления,
– добавила Марина Боржемская.