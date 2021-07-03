До чи після тренування: коли краще їсти
Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
У людей, які займаються спортом, часто виникає питання: коли ж краще їсти? Багато хто вважає, що це слід робити до тренування, інші – в корені не згодні.
Фізична активність на порожній шлунок – поганий варіант. Про те, коли ж краще харчуватися, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Коли краще їсти
Відразу перед тренуванням краще відмовитися від їжі, оскільки активність травних органів відволікатиме від фізичної активності,
– зазначила Марина Боржемська.
При цьому вона пояснила, що тренуватися на порожній шлунок – погана ідея. Тому тим, хто займається спортом, слід поїсти протягом 8 годин. Це активує метаболізм і обмінні процеси йтимуть швидше.
Не слід тренуватися з почуттям голоду / Фото Pixabay
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Що важливо знати
За словами фітнес-тренерки, важливо щодня стежити за нормою калорій. У кожної людини вона своя.
Якщо харчування буде збитковим, організм призупинить швидкість обміну речовин, щоб відновити баланс енерговитрат і компенсувати недолік споживання,
– додала Марина Боржемська.