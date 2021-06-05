Для тех, кто следит за весом: рецепт невероятно вкусной окрошки

Окрошка – блюдо, которое обожают миллионы людей во всем мире. Особенно окрошка востребована в теплое время года.
Существует много различных рецептов этого блюда. Фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина поделилась вариантом для тех, кто следит за фигурой и правильно питается.
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Окрошка на кефире для тех, кто правильно питается
На 100 грамм: 68.03 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 5,02/3,32/3,87.
Ингредиенты (на 13-14 порций):
- Куриная грудка вареная – 150 грамм.
- Картофель вареный – 2 – 3 шт. (100 – 120 грамм).
- Яйцо вареное – 4 штуки (200 – 220 грамм).
- Редис – 5 штук (130 – 150 грамм).
- Огурец – 2 штуки (180 – 200 грамм).
- Кефир 1 % жирности – 1 литр.
- Сметана 15% – 200 грамм.
- Укроп, петрушка – по вкусу.
- Соль, перец – по вкусу.
- Горчица – по вкусу.
- Вода (по желанию) – 500 миллилитров.
На приготовление окрошки понадобится немного времени / Фото 1000.menu
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Как приготовить:
- Все ингредиенты нарезаем кубиками и перемешиваем.
- Солим, перчим по вкусу, можно добавить горчицу.
- Заливаем все кефиром и добавляем сметану. По желанию можно разбавить водой.
- Все перемешиваем и настаиваем. Употребляем в охлажденном виде.
Окрошку нужно есть в охлажденном виде / Фото gastronom