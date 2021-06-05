Для тих, хто стежить за вагою: рецепт неймовірно смачної окрошки

5 червня 2021 , 14:35
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Окрошка – страва, яку обожнюють мільйони людей в усьому світі. Особливо окрошка популярна в теплу пору року.

Існує багато різних рецептів цієї страви. Фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна поділилася варіантом для тих, хто стежить за фігурою й правильно харчується.

Корисно Як приготувати тірамісу з ягодами: смачний десерт від дієтологині

Окрошка на кефірі для тих, хто правильно харчується

На 100 грамів: 68.03 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 5,02/3,32/3,87.

Інгредієнти (на 13-14 порцій):

  • Куряча грудка варена – 150 грамів.
  • Картопля варена – 2 – 3 шт. (100 – 120 грамів).
  • Яйце варене – 4 штуки (200 – 220 грамів).
  • Редиска – 5 штук (130 – 150 грамів).
  • Огірок – 2 штуки (180 – 200 грамів).
  • Кефір 1 % жирності – 1 літр.
  • Сметана 15% – 200 грамів.
  • Кріп, петрушка – до смаку.
  • Сіль, перець – до смаку.
  • Гірчиця – до смаку.
  • Вода (за бажання) – 500 мілілітрів.

На приготування окрошки знадобиться небагато часу / Фото 1000.menu

Цікаво Смачна запіканка з простих продуктів: корисний рецепт від відомої дієтологині

Як приготувати:

  • Всі інгредієнти нарізаємо кубиками й перемішуємо.
  • Солимо, перчимо до смаку, можна додати гірчицю.
  • Заливаємо все кефіром і додаємо сметану. За бажанням можна розбавити водою.
  • Все перемішуємо та настоюємо. Вживаємо в охолодженому вигляді.

Окрошку потрібно їсти в охолодженому вигляді / Фото gastronom

 

Автор: Наталя Бережна