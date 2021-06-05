Для тих, хто стежить за вагою: рецепт неймовірно смачної окрошки

Окрошка – страва, яку обожнюють мільйони людей в усьому світі. Особливо окрошка популярна в теплу пору року.
Існує багато різних рецептів цієї страви. Фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна поділилася варіантом для тих, хто стежить за фігурою й правильно харчується.
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Окрошка на кефірі для тих, хто правильно харчується
На 100 грамів: 68.03 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 5,02/3,32/3,87.
Інгредієнти (на 13-14 порцій):
- Куряча грудка варена – 150 грамів.
- Картопля варена – 2 – 3 шт. (100 – 120 грамів).
- Яйце варене – 4 штуки (200 – 220 грамів).
- Редиска – 5 штук (130 – 150 грамів).
- Огірок – 2 штуки (180 – 200 грамів).
- Кефір 1 % жирності – 1 літр.
- Сметана 15% – 200 грамів.
- Кріп, петрушка – до смаку.
- Сіль, перець – до смаку.
- Гірчиця – до смаку.
- Вода (за бажання) – 500 мілілітрів.
На приготування окрошки знадобиться небагато часу / Фото 1000.menu
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Як приготувати:
- Всі інгредієнти нарізаємо кубиками й перемішуємо.
- Солимо, перчимо до смаку, можна додати гірчицю.
- Заливаємо все кефіром і додаємо сметану. За бажанням можна розбавити водою.
- Все перемішуємо та настоюємо. Вживаємо в охолодженому вигляді.
Окрошку потрібно їсти в охолодженому вигляді / Фото gastronom