Диетический салат из кальмаров: вкусный рецепт для тех, кто на диете
18 июля 2021 , 11:51Читати новину українською
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Этот салат с кальмарами настоящая находка для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, но при этом не готов отказываться от любимых блюд. Убедитесь сами, что худеть вкусно – это реально!
Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась рецептом очень нежного и легкого салата с кальмарами. Приготовьте его на ужин, он уже сбалансирован, вам только нужно знать свою суточную норму калорий, чтобы отложить себе нужную порцию.
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Рецепт салата с кальмарами
Ингредиенты
- Кальмары – 180 граммов;
- Кукуруза – 100 граммов;
- Лук красный – 80 граммов;
- Капуста пекинская – 240 граммов;
- Сметана 10% – 80 граммов;
- Сыр до 25% – 50 граммов;
- Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Кальмары отварите в течение 30 секунд в кипящей подсоленной воде.
- Пекинскую капусту порежьте соломкой, а лук и кальмары – полукольцами.
- Сыр натрите на терке.
- Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и заправить сметаной.
Приятного аппетита!
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