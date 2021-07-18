Дієтичний салат з кальмарів: смачний рецепт для тих, хто на дієті
18 липня 2021 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Цей салат з кальмарами справжня знахідка для тих, хто хоче скинути зайві кілограми, але при цьому не готовий відмовлятися від улюблених страв. Переконайтеся самі, що худнути смачно – це реально!
Нутриціологиня Надія Пахірко поділилася рецептом дуже ніжного та легкого салату з кальмарами. Приготуйте його на вечерю, він уже збалансований, вам тільки треба знати свою добову норму калорій, щоб відкласти собі потрібну порцію.
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Рецепт салату з кальмарами
Інгредієнти
- Кальмари – 180 грамів;
- Кукурудза – 100 грамів;
- Цибуля червона – 80 грамів;
- Капуста пекінська – 240 грамів;
- Сметана 10% – 80 грамів;
- Сир до 25% – 50 грамів;
- Сіль, перець – на смак.
Спосіб приготування
- Кальмари відваріть протягом 30 секунд у киплячій підсоленій воді.
- Пекінську капусту поріжте соломкою, а цибулю і кальмари – півкільцями.
- Сир натріть на тертці.
- З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть та заправити сметаною.
Смачного!
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