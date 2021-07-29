Легкий десерт для жаркого лета: как приготовить желе из апельсинового сока с ягодами
29 июля 2021 , 18:41Читати новину українською
Источник:инстаграм Марины Боржемской
В летнее время хочется каких-то легких десертов с сезонными продуктами. Например, с фруктами или ягодами.
Желе из апельсинового сока с ягодами – именно то, что нужно. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
Интересно Как приготовить мороженое из четырех ингредиентов: вкусная идея для читмила
Желе из апельсинового сока с ягодами
Ингредиенты:
- Большой апельсин – 1 штука.
- Ягоды – 100 грамм.
- Вода – 100 миллилитров.
- Желатин – 12 грамм (замочить в 30 миллилитров воды).
- Мед или сахарозаменитель – по вкусу.
В качестве формочек можно использовать половинки апельсина / Фото Pixabay
Читайте Жир на животе: чем опасен и как от него избавиться
Как готовить:
- Выдавливаем сок из апельсина и добавляем 100 миллилитров воды.
- Желатин должен разбухнуть (около 15 минут), после чего нагреваем его до растворения (важно: желатин не должен закипеть).
- В сок добавляем мед или сахарозаменитель. Смешиваем с желатином.
- Выкладываем ягоды в формочки и заливаем соком.
- Отправляем десерт в холодильник на несколько часов.