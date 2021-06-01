Как держать руки в тонусе: наглядное видео от чемпионки Украины

Руки являются проблемной зоной очень многих людей. Для того чтобы они были подтянутыми, необходимо выполнять правильные упражнения.

Важно при этом не лениться и соблюдать технику. Комплекс упражнений для рук показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Близится пора открытых платьев, сарафанов и маек. Упражнения для рельефных рук просто необходимы, ведь с помощью них вы подтянете бицепс, трицепс и плечи, обеспечивая пропорциональное развитие всего тела,

– отметила Самойлова.

Как тренироваться

Евгения Самойлова отметила, что бицепс является самой любимой мышцей мужчин – они часами качают ее в тренажерном зале.

По словам тренера, у женщин все иначе: идеальные бицепсы должны просматриваться только при напряжении. В расслабленном состоянии они должны создавать приятную округлость передней внутренней части плеча.

Неразвитые трицепсы являются причиной того, что у женщин на поднятых горизонтально руках обвисают дряблые ткани, напоминая поникшие крылья. Надо срочно это устранять,

– подчеркнула чемпионка Украины.

Регулярные тренировки помогут сделать руки красивыми / Фото Pixabay

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Какие упражнения выполнять

Разгибание руки, опущенной вниз . Выполняем в 4 подхода по 15 – 20 раз.

. Выполняем в 4 подхода по 15 – 20 раз. Разведение рук, согнутых в локтях (толкаем локтями назад на уровне плеч) – по 20 раз в 4 подхода.

(толкаем локтями назад на уровне плеч) – по 20 раз в 4 подхода. Растягиваем резинку в стороны , одновременно выполняя руками подъем вверх и опускание вниз. Выполняем по 20 разведений в 4 подхода.

, одновременно выполняя руками подъем вверх и опускание вниз. Выполняем по 20 разведений в 4 подхода. Разгибание руки из-за головы – делаем 4 подхода по 15 – 20 раз.

– делаем 4 подхода по 15 – 20 раз. Руки за спиной, растягиваем резинку – по 20 раз в 4 подхода.

Для тренировки вам понадобится резинка слабого натяжения.

Как подтянуть руки – смотрите на видео: