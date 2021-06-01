Як тримати руки в тонусі: наочне відео від чемпіонки України

Руки є проблемною зоною дуже багатьох людей. Для того щоб вони були підтягнутими, необхідно виконувати правильні вправи.

Важливо при цьому не лінуватися й дотримуватися техніки. Комплекс вправ для рук показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Наближається час відкритих суконь, сарафанів і майок. Вправи для рельєфних рук просто необхідні, адже за допомогою них ви підтягнете біцепс, трицепс і плечі, забезпечуючи пропорційний розвиток усього тіла,

– зазначила Самойлова.

Як тренуватися

Євгенія Самойлова зазначила, що біцепс є найулюбленішим м'язом чоловіків – вони годинами качають його в тренажерному залі.

За словами тренерки, у жінок все інакше: ідеальні біцепси мають проглядатися тільки при напрузі. У розслабленому стані вони повинні створювати приємну округлість передньої внутрішньої частини плеча.

Нерозвинені трицепси є причиною того, що у жінок на піднятих горизонтально руках обвисають в'ялі тканини, нагадуючи крила, що поникли. Треба терміново це усувати,

– наголосила чемпіонка України.

Регулярні тренування допоможуть зробити руки красивими / Фото Pixabay

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Які вправи виконувати

Розгинання руки, опущеної вниз. Виконуємо в 4 підходи по 15 – 20 разів.

Виконуємо в 4 підходи по 15 – 20 разів. Розведення рук, зігнутих в ліктях (штовхаємо ліктями назад на рівні плечей) – по 20 разів у4 підходи.

(штовхаємо ліктями назад на рівні плечей) – по 20 разів у4 підходи. Розтягуємо гумку в боки , одночасно виконуючи руками підйом вгору та опускання вниз. Виконуємо по 20 розведень у 4 підходи.

, одночасно виконуючи руками підйом вгору та опускання вниз. Виконуємо по 20 розведень у 4 підходи. Розгинання руки з-за голови – робимо 4 підходи по 15 – 20 разів.

– робимо 4 підходи по 15 – 20 разів. Руки за спиною, розтягуємо гумку – по 20 разів у 4 підходи.

Для тренування вам знадобиться гумка слабкого натягу.

Як підтягнути руки – дивіться на відео​: