Цвет имеет значения: какие овощи нужно есть и чем они полезны

Овощи являются неотъемлемой частью сбалансированного питания. Это касается рациона как в холодное время года, так и в теплое.

Мало кто знает, что овощи имеют разную пользу в зависимости от своего цвета. Подробнее рассказала диетолог Светлана Фус.

Интересно Как тренировать спину: 3 крутых упражнения от фитнес-тренера

Цвет многих овощей, фруктов и ягод обусловлен содержанием в них натуральных пигментов, многие из которых – бета-каротин, ликопин, зеаксантин, аллицин, антоцианы относятся к антиоксидантов (группы каротиноидов и флавоноидов). Известны их профилактические свойства в отношении, например, заболеваний сердечно-сосудистой системы, некоторых онкологических заболеваний, катаракты. Они нужны для нормального роста и развития детей,

– отметила Фус.

Чем полезны овощи определенного цвета

Фиолетовые или голубые (антоцианин) овощи снижают риск развития болезней сердца и рака желудка, а также нормализуют кровяное давление и уровень холестерина.

(антоцианин) овощи снижают риск развития болезней сердца и рака желудка, а также нормализуют кровяное давление и уровень холестерина. Красные (ликопин) овощи снижают риск развития рака и защищают сердце.

(ликопин) овощи снижают риск развития рака и защищают сердце. Оранжевые или желтые (бета-каротин) овощи укрепляют иммунитет и улучшают здоровье глаз.

(бета-каротин) овощи укрепляют иммунитет и улучшают здоровье глаз. Белые или коричневые (аллицин) – улучшают память, снижают риск болезней сердца и сосудов. Кроме того, они обладают антибактериальными свойствами.⁣⁣⠀

(аллицин) – улучшают память, снижают риск болезней сердца и сосудов. Кроме того, они обладают антибактериальными свойствами.⁣⁣⠀ Зеленые (хлорофилл) снижают риск онкологических заболеваний и активизирует клеточное дыхание.⁣⁣⠀

Ежедневно в рационе должно быть 400 грамм овощей / Фото Pixabay

Читайте Как готовить 6 приемов пищи и не тратить много времени: лайфхаки для похудения

Сколько овощей нужно есть

В день необходимо употреблять не менее 400 грамм овощей и 200 грамм фруктов. По словам Светланы Фус, соотношение овощей и фруктов в рационе должно составлять 2:1.⁣⁣⠀

Овощи и зелень должны быть в каждом приеме пище. Ягоды и небольшой фрукт могут быть в качестве десерта.

Ешьте как можно больше разноцветных разнообразных овощей, фруктов и ягод. Они – важная составляющая здорового питания. Следите, чтобы в вашей тарелке каждый день (даже зимой) появлялись цвета радуги, а половину объема составляли овощи и фрукты (конечно, с преобладанием овощей),

– резюмировала диетолог.