Колір має значення: які овочі потрібно їсти та чим вони корисні
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Овочі є невід'ємною частиною збалансованого харчування. Це стосується раціону як у холодну пору року, так і в теплу.
Мало хто знає, що овочі мають різну користь в залежності від свого кольору. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус.
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Колір багатьох овочів, фруктів і ягід обумовлений вмістом у них натуральних пігментів, багато з яких – бета-каротин, лікопін, зеаксантин, алліцин, антоціани належать до антиоксидантів (групи каротиноїдів і флавоноїдів). Відомі їхні профілактичні властивості щодо, наприклад, захворювань серцево-судинної системи, деяких онкологічних захворювань, катаракти. Вони потрібні для нормального росту та розвитку дітей,
– зазначила Фус.
Чим корисні овочі певного кольору
- Фіолетові чи блакитні (антоцианин) овочі знижують ризик розвитку хвороб серця і раку шлунка, а також нормалізують кров'яний тиск і рівень холестерину.
- Червоні (лікопін) овочі знижують ризик розвитку раку і захищають серце.
- Помаранчеві чи жовті (бета-каротин) овочі зміцнюють імунітет і поліпшують здоров'я очей.
- Білі чи коричневі (алліцин) – покращують пам'ять, знижують ризик хвороб серця і судин. Крім того, вони мають антибактеріальні властивості.
- Зелені (хлорофіл) знижують ризик онкологічних захворювань і активізує клітинне дихання.
Щодня в раціоні має бути 400 грамів овочів / Фото Pixabay
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Скільки овочів потрібно їсти
У день необхідно вживати не менше 400 грамів овочів і 200 грамів фруктів. За словами Світлани Фус, співвідношення овочів і фруктів у раціоні має становити 2:1.⠀
Овочі та зелень мають бути в кожному прийомі їжі. Ягоди та невеликий фрукт можуть бути як десерт.
Їжте якомога більше різнокольорових різноманітних овочів, фруктів і ягід. Вони – важлива складова здорового харчування. Слідкуйте, щоб у вашій тарілці кожен день (навіть взимку) з'являлися кольори веселки, а половину порції становили овочі та фрукти (звичайно, з переважанням овочів),
– резюмувала дієтологиня.