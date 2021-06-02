Боковые выпады: тренер показал, как правильно выполнять упражнение для тренировки ног и ягодиц

Боковые выпады являются одной из самых популярных упражнений для бедер и ягодиц. Существуют различные варианты, адаптированные для новичков и опытных спортсменов. Но сегодня поговорим о базовых движения и как правильно их выполнять.

Как пишет тренер Алексей Курзин, выпады в сторону – упражнение широкого диапазона нагрузки, прорабатывающие мышцы, на которые другие упражнения оказывают минимальное влияние. Речь идет о прямой мышце живота, поясничные, приводящие мышцы ног, малые и средние ягодичные мышцы. Кроме этого, Курзин подробно описал, как правильно делать такие выпады.

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Боковые выпады: техника исполнения

Встаньте ровно, ноги поставьте на ширине бедер. Руки в стороны или перед грудью. Отставьте правую ногу далеко в сторону и перенесите вес тела на правую ногу, сгибая ее в колене, одновременно наклоняясь вперед и отводя таз назад. Левую ногу выпрямите. На выдохе вернитесь в стойку и затем сделайте выпад влево.

Не сутультесь, сохраняйте естественный прогиб в пояснице. Следите, чтобы стопа опорной ноги была максимально прижата к полу.

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