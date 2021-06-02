Бічні випади: тренер показав, як правильно виконувати вправу для тренування ніг і сідниць

Бічні випади є однією з найпопулярніших вправ для стегон і сідниць. Існують різні варіанти, адаптовані для новачків і досвідчених спортсменів. Але сьогодні поговоримо про базові рухи та як правильно їх виконувати.

Як пише тренер Олексій Курзін, випади у бік – вправа широкого діапазону навантаження, яка проробляє м'язи, на які інші вправи надають мінімальний вплив. Йдеться про прямий м'яз живота, поперекові, що приводять м'язи ніг, малі й середні м'язи сідниць. Крім цього, Курзін детально описав, як правильно робити такі випади.

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Бічні випади: техніка виконання

Встаньте рівно, ноги поставте на ширині стегон. Руки на боки або перед грудьми. Відставте праву ногу далеко вбік і перенесіть вагу тіла на праву ногу, згинаючи її в коліні, одночасно нахиляючись вперед і відводячи таз назад. Ліву ногу розпряміть. На видиху поверніться в стійку і потім зробіть випад вліво.

Не сутультеся, зберігайте природний прогин у попереку. Стежте, щоб стопа опорної ноги була максимально притиснута до підлоги.

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