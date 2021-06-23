Активное восстановление мышц после тренировки: этот способ помогает быстрее вернуть силы

Боль в мышцах, апатия, потеря мотивации – не показатель вашей слабости. Это лишь свидетельствует о том, что организм не успел восстановиться после предварительной нагрузки. Но отдых необязательно должен быть ленивым. Рассказываем на Актив 24, почему.

Мышцам нужен отдых. Это правда. Но восстановление не всегда происходить на диване, говорят тренеры из спортклуба Smidyuk Academy.

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– это тренировочная тактика. Ее суть заключается в том, чтобы на следующий день после насыщенного занятия в зале сделать облегченные упражнения.

Такая тренировка должна быть низкоинтенсивной, непродолжительной (10 – 20 минут), обрабатывать те же мышцы, которые были задействованы за день до этого. Можно сделать силовую с минимальными весами, заняться йогой, поплавать или выбрать спортивную ходьбу.

Зачем это нужно?

Силовая тренировка приводит к микротравмам мышц. Отсюда и боль через 1 – 2 дня после нагрузки. В этот период организм самостоятельно пытается усилить кровообращение, чтобы доставить в поврежденные участки тела гормоны и аминокислоты. Легкая тренировка упростит этот процесс, поскольку обеспечит дополнительный приток крови к мышцам.

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