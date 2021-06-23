Активне відновлення м'язів після тренування: цей спосіб допомагає швидше повернути сили

Біль у м'язах, апатія, втрата мотивації – не показник вашої слабкості. Це лише свідчить про те, що організм не встиг відновитися після попереднього навантаження. Але відпочинок необов'язково має бути лінивим. Розповідаємо на Актив 24, чому.

М'язам потрібен відпочинок. Це правда. Але відновлення не завжди має відбуватися на дивані, кажуть тренери зі спортклубу Smidyuk Academy.

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– це тренувальна тактика. Її суть полягає в тому, щоб на наступний день після насиченого заняття у залі зробити полегшені вправи.

Таке тренування повинно бути низькоінтенсивним, нетривалим (10 – 20 хвилин), опрацьовувати ті ж м'язи, які були задіяні за день до цього. Можна зробити силове з мінімальними вагами, зайнятися йогою, поплавати або вибрати спортивну ходьбу.

Навіщо це потрібно?

Силове тренування призводить до мікротравм м'язів. Звідси й біль через 1 – 2 дні після навантаження. У цей період організм самостійно намагається посилити кровообіг, щоб доставити в пошкоджені ділянки тіла гормони і амінокислоти. Легке тренування спростить цей процес, позаяк забезпечить додатковий приплив крові до м'язів.

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