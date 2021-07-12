8 упражнений для домашней тренировки, которые прокачают ягодицы и пресс: видео

Привести фигуру в порядок можно и в домашних условиях. Ловите комплексную тренировку на ягодицы и пресс.

Фитнес-тренер Ольга Хомицкая подготовила комплекс упражнений для прокачки ягодичных мышц и пресса. Тренировку могут выполнять все и везде: от начинающего до эксперта, дома или в зале. И если вы действительно хотите добиться результата, запомните главное правило – ваш успех в вашей целеустремленности.

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8 упражнений на ягодицы и пресс

планка с разворотом;

короткие поднятия на выдохе;

журавль с резинкой;

касание рукой перед собой поочередно;

присядь с отводом бедра в сторону;

динамическая планка;

отведение бедра в сторону + выпад;

поочередное касание коленями пола из положения лежа на спине.

все упражнения выполняйте по кругу (30 секунд на упражнение, 20 секунд – отдых). В конце комплекса отдых 2 минуты.

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