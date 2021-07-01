7 упражнений для домашней кардиотренировки: видео
1 июля 2021 , 13:51Читати новину українською
Источник:инстаграм Кати Качан
Многих привлекает идея занятий дома – это экономит время и деньги, однако некоторые переживает из-за отсутствия нужных тренажеров. Поэтому мы делимся эффективными упражнениями, которые освоит каждый, а выполнять можно без дополнительного спортивного инвентаря.
Если вы не любите бег, велосипед и другую монотонную активность – это не повод бросать кардиотренировки. Тренер Катя Качан показала 7 энергичных упражнений с собственным весом, которые точно стоит попробовать.
И еще Жиросжигающая тренировка на полусфере: как выполнять упражнения – видеоИнтересный факт для большей мотивации: регулярные кардионагрузки в тренировочном зале, дома или на свежем воздухе помогают запустить эффективный процесс жиросжигания.
7 упражнений для домашнего кардио
- "Быстрые ноги": 30 секунд
- "Походка Франкенштейна": 30 секунд;
- Захлест: 30 секунд;
- Колено / прямая нога: 30 секунд;
- "Три колени": 30 секунд;
- Динамическая планка: 30 секунд;
- Приставной шаг: 30 секунд.
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