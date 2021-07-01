7 упражнений для домашней кардиотренировки: видео

1 июля 2021 , 13:51
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Источник:

инстаграм Кати Качан

Многих привлекает идея занятий дома – это экономит время и деньги, однако некоторые переживает из-за отсутствия нужных тренажеров. Поэтому мы делимся эффективными упражнениями, которые освоит каждый, а выполнять можно без дополнительного спортивного инвентаря.

Если вы не любите бег, велосипед и другую монотонную активность – это не повод бросать кардиотренировки. Тренер Катя Качан показала 7 энергичных упражнений с собственным весом, которые точно стоит попробовать.

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Интересный факт для большей мотивации: регулярные кардионагрузки в тренировочном зале, дома или на свежем воздухе помогают запустить эффективный процесс жиросжигания.

7 упражнений для домашнего кардио

  • "Быстрые ноги": 30 секунд
  • "Походка Франкенштейна": 30 секунд;
  • Захлест: 30 секунд;
  • Колено / прямая нога: 30 секунд;
  • "Три колени": 30 секунд;
  • Динамическая планка: 30 секунд;
  • Приставной шаг: 30 секунд.
Совет от тренера: все упражнения нужно выполнять по 30 секунд. Отдых между упражнениями 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

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Автор: Назарій Сорока