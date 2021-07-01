7 упражнений для домашней кардиотренировки: видео

Многих привлекает идея занятий дома – это экономит время и деньги, однако некоторые переживает из-за отсутствия нужных тренажеров. Поэтому мы делимся эффективными упражнениями, которые освоит каждый, а выполнять можно без дополнительного спортивного инвентаря.

Если вы не любите бег, велосипед и другую монотонную активность – это не повод бросать кардиотренировки. Тренер Катя Качан показала 7 энергичных упражнений с собственным весом, которые точно стоит попробовать.

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7 упражнений для домашнего кардио

"Быстрые ноги": 30 секунд

30 секунд "Походка Франкенштейна": 30 секунд;

30 секунд; Захлест: 30 секунд;

30 секунд; Колено / прямая нога: 30 секунд;

30 секунд; "Три колени": 30 секунд;

30 секунд; Динамическая планка: 30 секунд;

30 секунд; Приставной шаг: 30 секунд.

регулярные кардионагрузки в тренировочном зале, дома или на свежем воздухе помогают запустить эффективный процесс жиросжигания.все упражнения нужно выполнять по 30 секунд. Отдых между упражнениями 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

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