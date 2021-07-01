7 вправ для домашнього кардіотренування: відео

1 липня 2021 , 13:51
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Джерело:

інстаграм Каті Качан

Багатьох приваблює ідея занять вдома – це економить час і гроші, проте дехто переймається через відсутність потрібних тренажерів. Тож ми ділимося ефективними вправами, які освоїть кожен, а виконувати можна без додаткового спортивного інвентаря.

Якщо ви не любите біг, велосипед та іншу монотонну активність – це не привід кидати кардіотренування. Тренерка Катя Качан показала 7 енергійних вправ з власною вагою, які точно варто спробувати.

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Цікавий факт для більшої мотивації: регулярні кардіонавантаження в тренувальному залі, вдома або на свіжому повітрі допомагають запустити ефективний процес жироспалювання.

7 вправ для домашнього кардіо

  • "Швидкі ноги": 30 секунд;
  • "Хода Франкенштейна": 30 секунд;
  • Захлест: 30 секунд;
  • Коліно / пряма нога: 30 секунд;
  • "Три коліна": 30 секунд;
  • Динамічна планка: 30 секунд;
  • Приставний крок: 30 секунд.
Порада від тренерки: усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд. Відпочинок між вправами 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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Автор: Назарій Сорока