7 вправ для домашнього кардіотренування: відео

Багатьох приваблює ідея занять вдома – це економить час і гроші, проте дехто переймається через відсутність потрібних тренажерів. Тож ми ділимося ефективними вправами, які освоїть кожен, а виконувати можна без додаткового спортивного інвентаря.

Якщо ви не любите біг, велосипед та іншу монотонну активність – це не привід кидати кардіотренування. Тренерка Катя Качан показала 7 енергійних вправ з власною вагою, які точно варто спробувати.

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7 вправ для домашнього кардіо

"Швидкі ноги": 30 секунд;

30 секунд; "Хода Франкенштейна": 30 секунд;

30 секунд; Захлест: 30 секунд;

30 секунд; Коліно / пряма нога: 30 секунд;

30 секунд; "Три коліна": 30 секунд;

30 секунд; Динамічна планка: 30 секунд;

30 секунд; Приставний крок: 30 секунд.

регулярні кардіонавантаження в тренувальному залі, вдома або на свіжому повітрі допомагають запустити ефективний процес жироспалювання.усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд. Відпочинок між вправами 15 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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