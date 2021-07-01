7 вправ для домашнього кардіотренування: відео
1 липня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Каті Качан
Багатьох приваблює ідея занять вдома – це економить час і гроші, проте дехто переймається через відсутність потрібних тренажерів. Тож ми ділимося ефективними вправами, які освоїть кожен, а виконувати можна без додаткового спортивного інвентаря.
Якщо ви не любите біг, велосипед та іншу монотонну активність – це не привід кидати кардіотренування. Тренерка Катя Качан показала 7 енергійних вправ з власною вагою, які точно варто спробувати.
І ще Жироспалювальне тренування на півсфері: як виконувати вправи – відеоЦікавий факт для більшої мотивації: регулярні кардіонавантаження в тренувальному залі, вдома або на свіжому повітрі допомагають запустити ефективний процес жироспалювання.
7 вправ для домашнього кардіо
- "Швидкі ноги": 30 секунд;
- "Хода Франкенштейна": 30 секунд;
- Захлест: 30 секунд;
- Коліно / пряма нога: 30 секунд;
- "Три коліна": 30 секунд;
- Динамічна планка: 30 секунд;
- Приставний крок: 30 секунд.
Читайте також Як займатися спортом у спеку: універсальні поради та чого варто остерігатися під час тренувань