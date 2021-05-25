6 простых и эффективных упражнений для стройных ног: домашняя тренировка – видео

Хотите иметь красивые стройные ноги, но при этом у вас нет времени ходить в тренажерный зал? Предлагаем вам готовый домашний комплекс тренировок, для которого вам не понадобится ничего, кроме удобной одежды.

Тренер Катя Качан подготовила комплекс из шести эффективных упражнений, которые помогут вам добиться хороших результатов и поддерживать мышцы в тонусе. Кроме того, эта тренировка простая и доступная новичкам, а упражнения можно выполнять везде, где есть место для коврика.

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6 упражнений для стройных ног

Выпад назад – колено: по 30 секунд на каждую ногу;

Выпад назад – кик: по 30 секунд на каждую ногу;

Выпад назад – скручивание: по 30 секунд на каждую ногу;

Модифицированные приседания: 30 секунд;

Выпады на месте: 30 секунд;

Выпад – плие – выпад: 30 секунд.

Все упражнения нужно выполнять по 30 секунд. Отдых между упражнениями 10 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

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