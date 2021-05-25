6 простих та ефективних вправ для струнких ніг: домашнє тренування – відео

Хочете мати гарні стрункі ноги, але при цьому у вас немає часу ходити у тренажерний зал? Пропонуємо вам готовий домашній комплекс тренувань, для якого вам не знадобиться нічого, крім зручного одягу.

Тренерка Катя Качан підготувала комплекс з шести ефективних вправ, які допоможуть вам добитися хороших результатів та підтримувати м'язи у тонусі. Крім цього, це тренування просте та доступне новачкам, а вправи можна виконувати всюди, де є місце для килимка.

І ще Коротке домашнє тренування для пружних сідниць: 3 ефективні вправи з гумками

6 вправ для струнких ніг

Випад назад – коліно: по 30 секунд на кожну ногу;

Випад назад – кік: по 30 секунд на кожну ногу;

Випад назад – скручування: по 30 секунд на кожну ногу;

Модифіковані присідання: 30 секунд;

Випади на місці: 30 секунд;

Випад – пліє – випад: 30 секунд.

Усі вправи потрібно виконувати по 30 секунд. Відпочинок між вправами 10 секунд. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

Читайте також 5 вправ для ніг зі штангою та гантелями: відеотренування