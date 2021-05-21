5 упражнений для ног со штангой и гантелями: видеотренировка

Если для женщин важна стройность и подтянутость ног, то для мужчин – рельефность мышц и мощь. Тренировка со штангой и гантелями помогут добиться желаемого эффекта в обоих случаях. Делимся подборкой упражнений для ног, которые можно выполнять и мужчинам, и женщинам.
Так, комплекс для тренировки ног подготовил тренер Алексей Курзин. Для выполнения базовых упражнений вам понадобятся штанга и гантели.
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Тренировка для ног: сет упражнений
- Приседания со штангой: 12 повторений;
- Становая тяга сумо: 12 повторений;
- Выпады в шаге: 10 повторений;
- Румынская тяга со штангой: 12 повторений;
- Махи гирей: 15 повторений.
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