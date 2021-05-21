5 упражнений для ног со штангой и гантелями: видеотренировка

Если для женщин важна стройность и подтянутость ног, то для мужчин – рельефность мышц и мощь. Тренировка со штангой и гантелями помогут добиться желаемого эффекта в обоих случаях. Делимся подборкой упражнений для ног, которые можно выполнять и мужчинам, и женщинам.

Так, комплекс для тренировки ног подготовил тренер Алексей Курзин. Для выполнения базовых упражнений вам понадобятся штанга и гантели.

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Тренировка для ног: сет упражнений

Приседания со штангой: 12 повторений;

12 повторений; Становая тяга сумо: 12 повторений;

12 повторений; Выпады в шаге: 10 повторений;

10 повторений; Румынская тяга со штангой: 12 повторений;

12 повторений; Махи гирей: 15 повторений.

Каждое упражнение делайте 4 круга. Тренировка подходит как для женщин, так и для мужчин.

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