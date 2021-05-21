5 упражнений для ног со штангой и гантелями: видеотренировка

21 мая 2021 , 09:31
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Источник:

инстаграм Алексея Курзина

Если для женщин важна стройность и подтянутость ног, то для мужчин – рельефность мышц и мощь. Тренировка со штангой и гантелями помогут добиться желаемого эффекта в обоих случаях. Делимся подборкой упражнений для ног, которые можно выполнять и мужчинам, и женщинам.

Так, комплекс для тренировки ног подготовил тренер Алексей Курзин. Для выполнения базовых упражнений вам понадобятся штанга и гантели.

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Тренировка для ног: сет упражнений

  • Приседания со штангой: 12 повторений;
  • Становая тяга сумо: 12 повторений;
  • Выпады в шаге: 10 повторений;
  • Румынская тяга со штангой: 12 повторений;
  • Махи гирей: 15 повторений.
Совет от тренера. Каждое упражнение делайте 4 круга. Тренировка подходит как для женщин, так и для мужчин.

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Автор: Назарій Сорока