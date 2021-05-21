5 вправ для ніг зі штангою та гантелями: відеотренування

21 травня 2021 , 09:31
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Олексія Курзіна

Якщо для жінок важлива стрункість і підтягнутість ніг, то для чоловіків – рельєфність м'язів і міць. Тренування зі штангою та гантелями допоможуть добитися бажаного ефекту в обох випадках. Ділимося добіркою вправ для ніг, які можна виконувати і чоловікам, і жінкам.

Так, комплекс для тренування ніг підготував тренер Олексій Курзін. Для виконання базових вправ вам знадобляться штанга та гантелі.

До теми Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу – відеоінструкція

Тренування для ніг: сет вправ

  • Присідання зі штангою: 12 повторень;
  • Станова тяга сумо: 12 повторень;
  • Випади в кроці: 10 повторень;
  • Румунська тяга зі штангою: 12 повторень;
  • Махи гирею: 15 повторень.
Порада від тренера. Кожну вправу робіть 4 круги. Тренування підходить як для жінок, так і для чоловіків.

Читайте також 7 вправ для комплексного тренування на всі групи м'язів: відео

 

Автор: Назарій Сорока