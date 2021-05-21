5 вправ для ніг зі штангою та гантелями: відеотренування

09:31

Якщо для жінок важлива стрункість і підтягнутість ніг, то для чоловіків – рельєфність м'язів і міць. Тренування зі штангою та гантелями допоможуть добитися бажаного ефекту в обох випадках. Ділимося добіркою вправ для ніг, які можна виконувати і чоловікам, і жінкам.