4 упражнения для утренней тренировки, которые зарядят вас энергией на весь день

Утро – отличное время для занятий спортом. Тренировка после сна поможет не только разбудить организм, но и запустить метаболизм. А значит, лишние килограммы начнут стремительно таять.

Утренняя тренировка, кроме положительного влияния на здоровье, помогает вам задать правильный ритм на весь день. Разминка перед завтраком не только повышает метаболизм в организме, помогая быстрее худеть, а также улучшает цикл сна и делает вас энергичным в течение дня.

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Фитнес-тренер Роман Смидюк показал комплекс упражнений, которые можно выполнять в любой точке планеты.

Упражнения для занятия спортом утром

Прыжки на одной ноге: 15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза;

15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза; Ускорение одной ногой: 15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза;

15 секунд правая нога – 15 секунд левая нога – 15 секунд пауза; Выпады назад с боковым прыжком: 20 секунд работа – 15 секунд пауза;

20 секунд работа – 15 секунд пауза; Прыжки на возвышенность (30 см): 20 секунд – 1-минутная пауза.

Выполняйте 4 – 5 кругов. Удачной тренировки!

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