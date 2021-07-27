4 вправи для ранкового тренування, які зарядять вас енергією на весь день

Ранок – відмінний час для занять спортом. Тренування після сну допоможе не тільки розбудити організм, але й запустити метаболізм. А значить, зайві кілограми почнуть стрімко танути.

Ранкове тренування, крім позитивного впливу на здоров'я, допомагає вам задати правильний ритм на весь день. Розминка перед сніданком не тільки підвищує метаболізм в організмі, допомагаючи швидше худнути, а також покращує цикл сну і робить вас енергійним впродовж дня.

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Фітнес-тренер Роман Смідюк показав комплекс вправ, які можна виконувати у будь-якій точці планети.

Вправи для заняття спортом зранку

Стрибки на одній нозі: 15 секунд права нога – 15 секунд ліва нога – 15 секунд пауза;

15 секунд права нога – 15 секунд ліва нога – 15 секунд пауза; Прискорення однією ногою: 15 секунд права нога – 15 секунд ліва нога – 15 секунд пауза;

15 секунд права нога – 15 секунд ліва нога – 15 секунд пауза; Випади назад з боковим стрибком: 20 секунд робота – 15 секунд пауза;

20 секунд робота – 15 секунд пауза; Стрибки на височину (30 см): 20 секунд – 1-хвилинна пауза.

Виконуйте 4 – 5 кіл. Вдалого тренування!

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