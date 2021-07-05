4 упражнения для прокачки ног и ягодиц: домашняя видеотренировка
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Гармонично развитая мускулатура тела – то, к чему должны стремиться не только профессиональные бодибилдеры, но и спортсмены-любители, которые занимаются дома. А проработки ног и ягодиц является обязательной частью при составлении плана занятий. Сохраняйте видео с упражнениями, чтобы не потерять тренировки!
Многие мужчины не вникают в тонкости тренинга ягодичных мышц, считая, что силовых приседаний достаточно для роста ягодиц. Но это ошибочный подход! Тренер Кирилл Торос подготовил комплексную тренировку на ноги и ягодицы. Никакого инвентаря вам не нужно, но мышцы при этом прокачаються отлично.
К слову Выпады в прыжке: тренер рассказал, за чем важно следить при выполнении этого упражнения – видео
Как накачать ноги и ягодицы дома: 4 упражнения
- Приседания с выпрыгиванием: 12 повторений;
- Приседания с наклоном: 12 повторений;
- Приседания с выпадом: 12 повторений;
- Приседания с боковым выпадом: 12 повторений.
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