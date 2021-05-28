4 эффективные упражнения на плечи для дома и тренажерного зала: видео

Тренировка плеч – лучший способ расширения спины и создание V-образной фигуры. Подготовили комплекс упражнений, которые эффективно развивают эти мышцы.

Подкачанные плечи – главный и верный признак спортивной фигуры. Неслучайно им отводится отдельный день в программе тренировок. Раскачать плечи можно даже в домашних условиях, если в распоряжении есть пара разборных гантелей.

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Тренер Алексей Курзин показал подборку лучших упражнений для плеч с гантелями, которые можно делать как в спортзале, так и дома.

4 упражнения для плеч

Жим гантелей стоя: 12 повторений;

12 повторений; Отведение руки в блоке: 12 повторений;

12 повторений; Подъем рук в блоке перед собой: 12 повторений;

12 повторений; Разведение рук в бабочке: 12 повторений.

все упражнения делайте 4 круга. Тренировка подходит как для девушек, так и для мужчин.

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