4 эффективные упражнения на плечи для дома и тренажерного зала: видео

Тренировка плеч – лучший способ расширения спины и создание V-образной фигуры. Подготовили комплекс упражнений, которые эффективно развивают эти мышцы.
Подкачанные плечи – главный и верный признак спортивной фигуры. Неслучайно им отводится отдельный день в программе тренировок. Раскачать плечи можно даже в домашних условиях, если в распоряжении есть пара разборных гантелей.
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Тренер Алексей Курзин показал подборку лучших упражнений для плеч с гантелями, которые можно делать как в спортзале, так и дома.
4 упражнения для плеч
- Жим гантелей стоя: 12 повторений;
- Отведение руки в блоке: 12 повторений;
- Подъем рук в блоке перед собой: 12 повторений;
- Разведение рук в бабочке: 12 повторений.
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