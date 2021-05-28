4 ефективні вправи на плечі для дому та тренажерного залу: відео

Тренування плечей – найкращий спосіб розширення спини і створення V-подібної фігури. Підготували комплекс вправ, які найефективніше розвивають ці м'язи.
Підкачані плечі – головна і незаперечна ознака спортивної фігури. Не випадково їм відводиться окремий день у програмі тренувань. Розкачати плечі можна навіть у домашніх умовах, якщо в розпорядженні є пара розбірних гантелей.
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Тренер Олексій Курзін показав добірку найкращих вправ для плечей з гантелями, які можна робити як у спортзалі, так й вдома.
4 вправи для плечей
- Жим гантелей стоячи: 12 повторень;
- Відведення руки в блоці: 12 повторень;
- Підйом рук в блоці перед собою: 12 повторень;
- Розведення рук в метелику: 12 повторень.
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