3 ошибки во время тренировок, которые тормозят ваш прогресс

Ни чувства невероятной усталости, ни потемнение в глазах, ни насквозь мокрая майка не является показателями продуктивной тренировки. Ошибки в спортивных залах могут не только приостановить достижения желаемых результатов, но и привести к неприятным последствиям.

Ошибки спортсменов, которые тренируются, могут "отбить" желание заниматься дальше из-за отсутствия ожидаемых результатов или стать причиной травмы. О самых распространенных из них рассказали специалисты из спортклуба Smidyuk Academy.

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Игнорировать боль

Крепатура после тренировки – нормальное явление. Но, если вы каждое занятие терпите боль, то это уже сигнал пересмотреть нагрузки.

Если вы продолжаете выполнять те же упражнения, страдает не только "рабочий" участок, но и соседние структуры. Им приходится забирать часть нагрузки, что может привести к еще большим повреждениям,

– говорят тренера.



Не занимайтесь через боль / Фото unsplash

Тренироваться под настроение, а не по плану

Такой подход приемлем к пешим прогулкам, езде на велосипеде и другим вариантам активного досуга. Если мы говорим о занятиях в тренажерном зале и пути к результату, то нужен четкий план тренировок, с количеством подходов и повторений с определенным весом.

Новичкам рекомендуется повышать объем тренировки не более, чем на 10 – 15% в неделю. Если вы пропустили несколько недель занятий, а потом решили быстро наверстать, то вместо прогресса получите противоположный результат,

– отметили в Smidyuk Academy.

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Награждать себя едой

"Кто хорошо работает, тот хорошо ест" – очень часто эта мысль появляется после тренировки, особенно у начинающих. Многие считают, что за свою усердную работу в зале могут позволить себе что-нибудь вкусненькое.

Проблема в том, что часто количество пищи определяется по ощущениям. И в итоге калорийность съеденного превышает реальные энергозатраты,

– добавили специалисты.