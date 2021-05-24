3 помилки під час тренувань, які гальмують ваш прогрес

Ні почуття неймовірної втоми, ні потемніння в очах, ні наскрізь мокра майка не є показниками продуктивного тренування. Помилки у спортивних залах можуть не лише призупинити досягнення бажаних результатів, а й привести до неприємних наслідків.

Помилки спортсменів, які тренуються, можуть "відбити" бажання займатися далі через відсутність очікуваних результатів або стати причиною травми. Про найпоширеніші з них розповіли фахівці зі спортклубу Smidyuk Academy.

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Ігнорувати біль

Крепатура після тренування – нормальне явище. Але, якщо ви кожне заняття терпите біль, то це вже сигнал переглянути навантаження.

Якщо ви продовжуєте виконувати ті ж вправи, страждає не тільки "робоча" ділянка, а й сусідні структури. Їм доводиться забирати частину навантаження, що може привести до ще більших пошкоджень,

– кажуть тренери.



Не займайтеся через біль / Фото unsplash

Тренуватися під настрій, а не за планом

Такий підхід прийнятний до піших прогулянок, їзді на велосипеді і інших варіантів активного дозвілля. Якщо ми говоримо про заняття в тренажерному залі і шлях до результату, то тут потрібен чіткий план тренувань, з кількістю підходів і повторень з певною вагою.

Новачкам рекомендується підвищувати обсяг тренування не більше, ніж на 10 – 15% в тиждень. Якщо ви пропустили кілька тижнів занять, а потім вирішили швидко надолужити, то замість прогресу отримаєте протилежний результат,

– зазначили у Smidyuk Academy.

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Нагороджувати себе їжею

"Хто добре працює, той добре їсть" – дуже часто ця думка з'являється після тренування, особливо у початківців. Багато хто вважає, що за свою старанну роботу в залі можуть дозволити собі щось смачненьке.

Проблема в тому, що часто кількість їжі визначається за відчуттями. І в підсумку калорійність з'їденого перевищує реальні енерговитрати,

– додали фахівці.