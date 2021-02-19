Розтяжка спини: реабілітолог показав 5-хвилинну вправу на кожен день – відео

Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень показав швидку вправу для розігрівання спини. А ще, її просто необхідно виконувати, якщо ви відчуваєте, що під лопаткою щось защемило.
За словами Олександра Леденя, ці рухи відновлюють баланс найширшого м'яза спини, що дозволяє нам розкрити грудну клітку і випрямити спину.
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Вправа підходить для тих, хто любить сидіти, спираючись на одну руку або класти ногу на ногу,
– додав реабілітолог.
Виконуйте від 60 до 90 секунд, 1-2 рази на кожну сторону,
– зазначив фахівець.
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