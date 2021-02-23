Роби, коли чистиш зуби: відео крутих вправ для ледачих

23 лютого 2021 , 23:01
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Джерело:

Інстаграм Тетяни Федорищевої

Якщо розумієш, що спорт потрібен, а тренуватися лінь, можна виконувати легкі вправи у домашніх умовах.

Швидке тренування показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.

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Коли лінь тренити – зроби ці прості вправи!
– зазначила Федорищева.

Коли виконувати тренування

  • Вранці, поки чистиш зуби.
  • Поки кипить чайник.
  • Коли дивишся фільм.
  • Коли читаєш цей пост.
Кожна вправа виконується протягом хвилини. Відпочинок – 30 секунд.

Прості вправи можна робити у будь-яку вільну хвилину​ / Фото r2-item

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Які вправи потрібно робити

Увага! Додатковий інвентар не потрібен, однак усі вправи виконуються з упором на стіну.
  1. Статичні присідання.
  2. Поштовхи ногою у присяді.
  3. Відставлення ноги у бік.
  4. Присяд на 1 нозі.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: