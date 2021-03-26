Рідкі калорії: які улюблені напої уповільнюють процес схуднення

Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Часом зайву вагу ми набираємо не лише від неправильної їжі, а й тому, що не те й не так п'ємо. Через незнання з напоїв можна отримувати понад 1000 зайвих калорій в день.
Як пише нутриціологиня Надія Пахірко, рідкі калорії сприяють швидшому збільшенню ваги, ніж тістечко, наприклад. Пояснення цьому просте: тверда їжа, на засвоєння якої організм витрачає до 10% енергії, яку отримав, переробляється повільно. Ця їжа тривалий час затримується в шлунку і довше створює відчуття ситості.
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Рідкі калорії засвоюються моментально, практично без витрат енергії. Тому людина непомітно для себе випиває більше, ніж планувала,
– каже Пахірко.
Напої уповільнюють процес схуднення / Фото pixabay
За словами нутриціологині, ще більшу небезпеку становлять солодкі прохолодні напої. Втамувати спрагу ними практично неможливо і контролювати кількість випитого набагато складніше.
Спиртні напої теж вельми підступні і калорійні.
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Не обов'язково відмовлятися від усього. Наприклад, чай, каву пити можна й потрібно. Кава без цукру і вершків та чашка чаю без добавок містить не більше як 3 кілокалорії
Всі інші напої, навіть домашні морси і компоти, потрібно вписувати в лічильник калорій, тому що вони можуть істотно гальмувати ваш процес зниження ваги,
– радить Надія Пахірко.