Рідкі калорії: які улюблені напої уповільнюють процес схуднення

Часом зайву вагу ми набираємо не лише від неправильної їжі, а й тому, що не те й не так п'ємо. Через незнання з напоїв можна отримувати понад 1000 зайвих калорій в день.

Як пише нутриціологиня Надія Пахірко, рідкі калорії сприяють швидшому збільшенню ваги, ніж тістечко, наприклад. Пояснення цьому просте: тверда їжа, на засвоєння якої організм витрачає до 10% енергії, яку отримав, переробляється повільно. Ця їжа тривалий час затримується в шлунку і довше створює відчуття ситості.

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Рідкі калорії засвоюються моментально, практично без витрат енергії. Тому людина непомітно для себе випиває більше, ніж планувала,

– каже Пахірко.

Рейтинг калорійності напоїв

Кава з 3 шматочками цукру і молоком 3,2% – 100 кілокалорій

Чашка капучіно або латте – 150 кілокалорій

Чай з 3 шматочками цукру – 62 калорії

Цикорій без цукру і молока – 8,6 калорії

Цикорій з молоком 3,2% і цукром чашка – 100 кілокалорій

Вода і чорна кава без цукру, чорний / зелений чай містять 0 – 3 калорії в чашці і на збільшення ваги ніяк не впливають.Шматочок цукру додає в напій приблизно 20 кілокалорій, 100 грамів молока – 60 кілокалорій.



Напої уповільнюють процес схуднення / Фото pixabay

За словами нутриціологині, ще більшу небезпеку становлять солодкі прохолодні напої. Втамувати спрагу ними практично неможливо і контролювати кількість випитого набагато складніше.

Кока-кола 1 стакан (200 грамів) – 90 кілокалорій

Солодка газована вода 1 склянка (200 грамів) – 70 кілокалорій

Чай "Ліптон" або "Несті" 1 стакан (200 грамів) – 56 кілокалорій

Спиртні напої теж вельми підступні і калорійні.

Кухоль пива (400 грамів) – 180 кілокалорій

Келих червоного вина (180 грамів) – 140 кілокалорій

Шампанське (180 грамів) – 150 кілокалорій

Горілка (100 грамів) – 235 кілокалорій

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Що робити?

Не обов'язково відмовлятися від усього. Наприклад, чай, каву пити можна й потрібно. Кава без цукру і вершків та чашка чаю без добавок містить не більше як 3 кілокалорії

Всі інші напої, навіть домашні морси і компоти, потрібно вписувати в лічильник калорій, тому що вони можуть істотно гальмувати ваш процес зниження ваги,

– радить Надія Пахірко.