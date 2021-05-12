Запечена свинина з сиром: рецепт поживного обіду від дієтолога – відео покрокового приготування

Свинина, запечена під сиром, виходить дуже соковитою. Таку страву можна сміливо приготувати як на повсякденний обід, так і для святкового столу.

Дієтолог Андрій Невський детально показав на відео увесь процес приготування м'яса. Крім цього, він додав, що якщо раптом вам хочеться менш калорійну страву, тоді свинячу лопатку можна замінити курячим філе і взяти не дуже жирний сир. Фахівець запевняє, що все одно буде смачно.

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Інгредієнти на 2 порції

свиняча лопатка – 400 грамів;

сметана (10%) – 60 грамів;

помідор – 140 грамів;

ріпчаста цибуля – 50 грамів;

сир (жирність 50%) – 120 грамів;

сіль, перець, часник на смак.

Спосіб приготування

Поріжте кільцями цибулю і помідор. Натріть сир на тертці. М'ясо поріжте на порції, відбийте, посоліть, поперчіть на смак. Змішайте сметану і часник або часниковий порошок. Натріть цією сумішшю свинину з обох сторін, покладіть зверху цибулю і помідор. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Дістаньте, посипте сиром і запікайте ще 5 – 7 хвилин.

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Смачного!

Як гарнір можна подати овочі, приготовані на грилі.