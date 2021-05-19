Полунична галета: швидкий рецепт смачного пирога для тих, хто на дієті

Сезон ягід та фруктів надихає на кулінарні експерименти, але готувати щось складне та довго стояти біля плити не хочеться. Тому пропонуємо рецепт полуничної галети. Готується просто і виходить дуже смачно.
Почався полуничний сезон і час радувати себе смачними десертами. Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, як приготувати дієтичну галету. Ось ще один рецепт простого та ароматного пирога у вашу скарбничку.
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Рецепт полуничної галети
Інгредієнти
Для галети:
- 90 грамів білого борошна;
- 90 грамів цільнозернового борошна (якщо немає, то нехай все буде біле);
- 100 грамів сиру;
- 100 – 150 грамів сметани 15% або йогурту.
Для начинки:
- 500 грамів полуниці;
- 2 столові ложки цукру;
- 1 столова ложка крохмалю.
Спосіб приготування
- Перетріть борошно з сиром в крихту, додайте сметану (йогурт) і замісіть тісто, воно буде трохи липким, нічого страшного. Накрийте плівкою і приберіть на 30 хвилин у холодильник.
- Розкачайте тісто відразу на пергаменті або килимку, на якому будете випікати, в середину викладіть полуницю і посипте цукром та крохмалем. Краї загніть і відразу відправляйте у духовку на 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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