Їсти бургер і не товстіти: фанатка McDonald's показала, як приготувати корисний Біг Мак

Джерело:Daily Mail
Необов'язково відмовляти собі в улюбленому бургері, якщо дотримуєтесь дієти. Навпаки, так можна урізноманітнити свій раціон. Фітнес-тренерка розсекретила рецепт низькокалорійного гамбургера Біг Мак.
Так, 22-річна австралійка Джордан Коллінз довела, що харчуватися правильно можна, навіть якщо додати у своє меню бургери з м'ясом. Тренерка перетворила у корисний гамбургер головну страву у McDonald's – Біг Мак. Дівчина викинула з нього усе зайве, замінила шкідливе на корисне і зробила бургер, який не зашкодить навіть після тривалого тренування в залі.
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Тренерка показала, як зробити Біг Мак корисним / Фото menshealth
Схуднення не означає, що ви повинні відмовлятися від смачної їжі. Домашній Біг Мак – одна з моїх улюблених страв. Вона дуже корисна для здоров'я, і ви навіть не уявляєте, наскільки це смачно,
– зізналася Коллінз.
Важливо замінити булочки, виключити сіль і надмірну кількість спецій / Фото колаж 24 канал
Читайте також Фанатка тиждень їла, як американський футболіст: особливості незвичайного раціонуЯкщо ви все зробили правильно, то у вас вийшов найкорисніший БігМак на світі. Домашня версія гамбургера містить 300 калорій, замість 500 від McDonald's.
Послідовність інгредієнтів має значення / Фото колаж 24 канал