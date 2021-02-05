Пружні сідниці: майстриня спорту показала ТОП-10 вправ для дому та залу

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Для того щоб сідниці були красивими і пружними, важливо виконувати правильні вправи. Робити це можна як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.
Кращі вправи показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Ці вправи дійсно робочі і ефективні,
– зазначила Кононова.
1. Присідання;
2. Випади;
3. Станова;
4. Сідничний міст;
5. Екстензія;
Правильні вправи – запорука красивих сідниць / Фото yapokupayu
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6. Зворотня екстензія;
7. Перерозгинання стегна;
8. Розведення стегон;
Тренування можна виконувати як у залі, так і в домашніх умовах / Фото yapokupayu
9. Розніжка;
10. Проходка.