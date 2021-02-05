Пружні сідниці: майстриня спорту показала ТОП-10 вправ для дому та залу

5 лютого 2021 , 20:55
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Джерело:

Інстаграм Катерини Кононової

Для того щоб сідниці були красивими і пружними, важливо виконувати правильні вправи. Робити це можна як у тренажерному залі, так і в домашніх умовах.

Кращі вправи показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Ці вправи дійсно робочі і ефективні,
– зазначила Кононова.

ТОП-10 вправ для сідниць

Увага! Для тренування у домашніх умовах знадобляться: зручний одяг і взуття, фітнес-килимок, фітбол, фітнес-гумки, питна вода.

1. Присідання;
2. Випади;
3. Станова;
4. Сідничний міст;
5. Екстензія;

Правильні вправи – запорука красивих сідниць / Фото yapokupayu

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6. Зворотня екстензія;
7. Перерозгинання стегна;
8. Розведення стегон;

Тренування можна виконувати як у залі, так і в домашніх умовах​ / Фото yapokupayu

9. Розніжка;
10. Проходка.

Як виконувати вправи – дивіться на відео​: