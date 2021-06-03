Пружні сідниці без тренажерного залу: як домогтися крутого ефекту

Красиве тіло завжди залежить від правильного підходу до харчування та фізичних навантажень. Сідниці – не виняток.
Для того щоб вони були круглими й пружними у будь-якому віці, потрібно виконувати вправи. Ефективний комплекс показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Звичайно, округла й пружна попка – це наполеглива праця над собою, регулярні тренування та контроль харчування. Сідничний м'яз – один з найбільших в організмі, й потрібно добре з ним попрацювати, щоб був ефектний результат,
– зазначила Самойлова.
Як зробити сідниці пружними та красивими
За словами тренера, перші зміни дівчата помічають після 30-ти років: сідниці поступово втрачають м'язову масу й тонус. Також знижується природне вироблення колагену – це впливає на пружність шкіри. У віці від 30 до 40 років сідниці можуть почати "провисати".
Але в наших силах підтримувати тонус сідничних м'язів якомога довше. І тоді обтислі сукні, спідниці й короткі шорти будуть виглядати на вас чудово,
– додала Євгенія Самойлова.
Пружні сідниці – це реально / Фото lifehacker
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Які вправи виконуватиКомплекс складається з трьох вправ. Його необхідно виконати в 3-4 кола.
- Відведення стегна з гумкою в сторону і назад - по 20 разів на кожну ногу.
- У напівприсяді розведення стегон із гумкою – 25 разів.
- Глибокий випад назад з торканням рукою підлоги – по 15 разів на кожну ногу.
Як правильно робити вправи: відео