Проста 5-хвилинна вправа для поліпшення постави: відеоінструкція

15:11

Сутулість – проблема двадцять першого століття. А все через сидячий спосіб життя. І чим більше часу ми проводимо у сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми. Тож реабілітолог показав вправу, яка дозволяє боротися з некрасивою поставою. А виконувати її можна щодня.