Проста 5-хвилинна вправа для поліпшення постави: відеоінструкція

18 лютого 2021 , 15:11
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Джерело:

інстаграм Олександра Леденя

Сутулість – проблема двадцять першого століття. А все через сидячий спосіб життя. І чим більше часу ми проводимо у сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми. Тож реабілітолог показав вправу, яка дозволяє боротися з некрасивою поставою. А виконувати її можна щодня.

Так, спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень пропонує регулярно виконувати прості рухи, які допомагають уникнути сутулості. "Ця вправа допомагає зміцнити ромбовидний і трапецієподібний (середню і нижню порції) м'язи", – зазначає спеціаліст.

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Як виконувати вправу для профілактики сутулості

  1. Ляжте на живіт;
  2. Відведіть руки в сторони на 90 градусів;
  3. Плавно підіймайте руки і груди від підлоги, зводячи максимально лопатки, не відриваючи ніг від підлоги. Завмріть в цьому положенні на 5 секунд;
  4. Плавно опустіться на підлогу.

Необхідно виконувати цю вправу по 10 – 15 повторень 2 – 3 підходи,
– рекомендує реабілітолог.

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Як попереджає Олександр Ледень, не варто поспішати, намагайтеся виконувати всі рухи плавно. Не робіть вправу через біль.