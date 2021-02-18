Проста 5-хвилинна вправа для поліпшення постави: відеоінструкція

Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Сутулість – проблема двадцять першого століття. А все через сидячий спосіб життя. І чим більше часу ми проводимо у сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми. Тож реабілітолог показав вправу, яка дозволяє боротися з некрасивою поставою. А виконувати її можна щодня.
Так, спеціаліст зі спортивної реабілітації Олександр Ледень пропонує регулярно виконувати прості рухи, які допомагають уникнути сутулості. "Ця вправа допомагає зміцнити ромбовидний і трапецієподібний (середню і нижню порції) м'язи", – зазначає спеціаліст.
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Необхідно виконувати цю вправу по 10 – 15 повторень 2 – 3 підходи,
– рекомендує реабілітолог.
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