Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу – відеоінструкція

Присідання зі штангою на грудях – один з безвідмовних способів завжди залишатися у прекрасній формі і тримати в тонусі практично всі великі групи м'язів тіла. Проте важливо знати, як правильно виконувати вправу, оскільки вона має своєрідну техніку виконання.

За словами тренера Олексія Курзіна, присідання зі штангою, за умови, що ви робите повну амплітуду, активізують квадріцепси, сідничні м'язи, задні м'язи стегна, а також в постійній напрузі перебувають м'язи, що випрямляють хребет і живіт.

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Таким чином ця вправа задіює практично всі великі групи м'язів тіла. Але при цьому тренування вимагає певних навичок.

Присідання зі штангою на грудях: як правильно виконувати вправу

Поставте ноги на ширину плечей. Візьміть гриф хватом зверху зі стійки і покладіть його на верхню частину грудей і передні частини дельт. Лікті підніміть якомога вище, груди випніть вперед. Спину тримаєте рівною і напружте м'язи кора. На вдиху, не нахиляючись вперед, присядьте до горизонтального положення стегон. Встаньте на видиху. Виконайте планову кількість повторень.

Слідкуйте, щоб спина була пряма і лікті були максимально високо, інакше ви можете перекинутися вперед.

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