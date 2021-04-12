Правило тарілки: що це таке і як допомагає худнути

Мільйони людей у світі мріють позбутися від надмірної ваги. Всім відомо, що для цього у першу чергу необхідно налагодити харчування.

У цьому допоможе правило тарілки. Що це таке і як сприяє схудненню – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Що з себе являє правило тарілки

Це найпростіший спосіб контролювати надходження корисних речовин і енергії для організму без підрахунку з'їдених білків, жирів і вуглеводів. Хочу зазначити, що ці правила не потрібно застосовувати до перекусу,

– зазначила Боржемська.

Як скласти правильну тарілку

Візьміть тарілку діаметром близько 25 сантиметрів і подумки розділіть її навпіл. Потім одну з половин потрібно розділити ще навпіл. Таким чином у вас вийде 3 частини.

За словами фітнес-тренерки, половину тарілки повинні складати різноманітні овочі: капуста пекінська, білокачанна, кольорова, брюссельська, брокколі, огірки, кабачки й цукіні, баклажани та гриби тощо. Також додайте листову зелень. Овочі можна варити, тушкувати, запікати, готувати на грилі або на пару.

повинні складати різноманітні овочі: капуста пекінська, білокачанна, кольорова, брюссельська, брокколі, огірки, кабачки й цукіні, баклажани та гриби тощо. Також додайте листову зелень. Овочі можна варити, тушкувати, запікати, готувати на грилі або на пару. Чверть тарілки займатиме гарнір, що складається зі складних вуглеводів: гречка, кіноа, ячна, рис нешліфований, перлова, пшоняна, вівсяна крупа. Марина Боржемська підкреслила, що кашу не потрібно розварювати, а перед приготуванням необхідно замочити на 3 – 4 години.

Гарніром може бути також картопля у мундирі або запечена у шкірці, макарони твердих сортів. Не бійтеся кілька разів на тиждень додавати на обід бобові: квасолю, нут, сочевицю та інші,

– додала фітнес-тренерка.

Правильний склад тарілки допоможе схуднути / Фото seura

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Другу чверть тарілки повинні займати білки: індичка, курка, перепели, телятина (1 – 2 рази на тиждень), кролик, печінка, нежирні та помірно-жирні сорти риби (жирні сорти – 1 – 2 рази на тиждень), морепродукти (креветки, восьминоги, кальмари, мідії), яйця, сир, соєві продукти (тофу). Продукти можна варити, тушкувати, запікати або готувати на грилі.

Кожні 1 – 2 дні ви повинні чергувати між собою види каш, білків, овочів і зелені, а також фрукти, ягоди та сири. Ці прості рекомендації допоможуть побачити на вагах довгоочікувану цифру та оздоровити весь організм,

– резюмувала Марина Боржемська