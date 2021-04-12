Правило тарілки: що це таке і як допомагає худнути

Джерело:Інстаграм Марини Боржемської
Мільйони людей у світі мріють позбутися від надмірної ваги. Всім відомо, що для цього у першу чергу необхідно налагодити харчування.
У цьому допоможе правило тарілки. Що це таке і як сприяє схудненню – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Це найпростіший спосіб контролювати надходження корисних речовин і енергії для організму без підрахунку з'їдених білків, жирів і вуглеводів. Хочу зазначити, що ці правила не потрібно застосовувати до перекусу,
– зазначила Боржемська.
Візьміть тарілку діаметром близько 25 сантиметрів і подумки розділіть її навпіл. Потім одну з половин потрібно розділити ще навпіл. Таким чином у вас вийде 3 частини.
Гарніром може бути також картопля у мундирі або запечена у шкірці, макарони твердих сортів. Не бійтеся кілька разів на тиждень додавати на обід бобові: квасолю, нут, сочевицю та інші,
– додала фітнес-тренерка.
Правильний склад тарілки допоможе схуднути / Фото seura
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Кожні 1 – 2 дні ви повинні чергувати між собою види каш, білків, овочів і зелені, а також фрукти, ягоди та сири. Ці прості рекомендації допоможуть побачити на вагах довгоочікувану цифру та оздоровити весь організм,
– резюмувала Марина Боржемська