Названо три важливих умови правильного харчування

Здоровий спосіб життя і правильне харчування останніми роками стали дуже популярними у світі. Однак багато хто порушує основні принципи, навіть не помічаючи цього.

Складаючи свій раціон, важливо також звертати увагу на свої звички. Яких трьох правил слід дотримуватися, розповіла дієтологиня Альона Коготкова.

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Правильне харчування: яких правил потрібно дотримуватися

Не потрібно куштувати їжу під час приготування

Під час приготування їжі дуже багато жінок та чоловіків куштують страви. Спочатку борщ на сіль перевірили, потім компот на цукор. Це призводить до споживання зайвих калорій.

Корисні жири

Суть в тому, що у людини з надмірною вагою потенційна користь від найкорисніших жирів нівелюється ризиками для здоров'я від надлишку власних жирів,

– зазначила Коготкова.

Сніданок повинен бути ситним / Фото Pixabay

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Сніданок

У суспільстві прийнято вважати, що ідеальним сніданком є вівсяна каша. Однак дієтологиня з цим абсолютно не згодна. За її словами, такий варіант підходить людям, у яких є проблеми з травленням.

Для середньостатистичної офісної жінки це загрожує тим, що ще по дорозі в офіс, її шлунок почне говорити з нею людською мовою. Навіть школярам рекомендую сніданок у вигляді каші доповнювати білковим продуктом. Це може бути яйце, сир, сир, шматочок м'яса або птиці,

– додала Альона Коготкова.

Вона уточнила, що якщо у дитини є надлишкова вага, в такому разі не слід готувати кашу щодня, краще чергувати її з білковими сніданками.

Для дорослих, які ведуть малорухливий спосіб життя, кашу краще замінити на білкові сніданки з яєць або сиру.