Що з'їсти на перекус: 15 швидких і смачних ідей, які вам сподобаються

Джерело:Інстаграм Альбіни Коміссарової
Щодня ми замислюємося над тим, що можна приготувати на перекус. Проміжний прийом їжі повинен бути не дуже калорійним, але корисним.
При цьому хочеться, щоб перекус був ще й смачним і не забирав багато часу на приготування. 15 ідей відмінного перекусу назвала дієтологиня Альбіна Коміссарова.
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Словосполучення "здоровий перекус" багатьох бентежить, ну що купувати у супермаркеті, крім фруктів?
– зазначила Коміссарова.
Сухофрукти – дуже калорійний перекус, тому важливо стежити за порцією / Фото Pixabay
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Смачні сирники стануть відмінним перекусом / Фото Pixabay
Смузі – корисний і смачний перекус / Фото Pixabay
Перекуси можуть бути більш ситні або легші, залежно від ваших цілей і харчування протягом дня,
– резюмувала Коміссарова.