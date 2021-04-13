Що з'їсти на перекус: 15 швидких і смачних ідей, які вам сподобаються

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Інстаграм Альбіни Коміссарової

Щодня ми замислюємося над тим, що можна приготувати на перекус. Проміжний прийом їжі повинен бути не дуже калорійним, але корисним.

При цьому хочеться, щоб перекус був ще й смачним і не забирав багато часу на приготування. 15 ідей відмінного перекусу назвала дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Словосполучення "здоровий перекус" багатьох бентежить, ну що купувати у супермаркеті, крім фруктів?
– зазначила Коміссарова.

15 варіантів смачного і корисного перекусу

  1. Банан, шматочок сиру 25-30 грамів і помідори Черрі.
  2. Нежирний йогурт, апельсин, чайна ложка гарбузового насіння і морквяні палички.
  3. Тост з житнього борошна, сир, 30 грамів несолоних горіхів.
  4. Піта з: авокадо, слабосоленою рибою, сиром, оливками, салатом, огірком, омлетом, куркою/м'ясом.
  5. Жменя сухофруктів.

Сухофрукти – дуже калорійний перекус, тому важливо стежити за порцією / Фото Pixabay

  1. Звичайний попкорн (без добавок) - його можна приготувати самостійно вдома.
  2. Відварене яйце, жменя квасолі у томаті.
  3. Яблучні дольки з ложкою несолодкого горіхового масла.

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  1. Нежирний йогурт з жменькою мюслі/граноли.
  2. Нарізані овочі і ложка сиру.
  3. Домашній фруктово-горіховий батончик (може бути купований з гарним складом, наприклад, raw).
  4. Кілька сирників або сирна запіканка.

Смачні сирники стануть відмінним перекусом / Фото Pixabay

  1. Кілька скибочок сиру і цільнозернові крекери.
  2. Смузі з овочів і фруктів без додавання сиропів.

Смузі – корисний і смачний перекус / Фото Pixabay

  1. Кисломолочний сир з горішками, ягодами, фруктами.

Перекуси можуть бути більш ситні або легші, залежно від ваших цілей і харчування протягом дня,
– резюмувала Коміссарова.